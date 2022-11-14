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تراجع طفيف بأسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-14T05:33:50+0000
تراجع طفيف بأسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك مع ‏ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار تقييم الأسواق لبيانات التضخم الصادرة مؤخراً ‏في الولايات المتحدة.‏

وانخفضت عقود الذهب في التعاملات الفورية بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو بنحو 2.60 دولار ‏إلى 1766.70 دولار للأونصة.‏

وتلقت الأسواق دعماً من إعلان السلطات الصحية الصينية في الأسبوع الماضي ‏عن تخفيف بعض القيود المرتبطة بجائحة كورونا، ومن بينها تقليل فترة الحجر ‏الصحي على المسافرين.‏

أما الحدث الأبرز الذي أثر على أسواق السلع والأسهم مؤخراً، فكان بيانات ‏التضخم الأميركية والتي أظهرت تباطؤاً خلال أكتوبر تشرين الأول مما يعطي ‏إشارة بأن الاحتياطي الفدرالي ربما يقلل من وتيرة زيادة معدل الفائدة.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة ‏من العملات الرئيسية) بنسبة ‏‎0.4%‎‏ إلى 106.6 نقطة مما ضغط على المعدن ‏النفيس.‏

 

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