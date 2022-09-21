تراجع طفيف بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل طفيف في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (21 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 342 الف دينار، وسعر الشراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 343 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع حسب نقابة الصياغ كالاتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 395,000

مثقال ذهب عيار 22 بـ 365,000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 355,000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 300,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.