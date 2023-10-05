تراجع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156600 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.