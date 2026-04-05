تراجع طفيف بأسعار الدولار أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154550 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154750 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى تراجع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.