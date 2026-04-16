تراجع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع افتتاح البورصة صباح اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153,350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 153,400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,350 ديناراً.