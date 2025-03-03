تراجع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,700 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ 147,800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الأحد.

وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، استقرت أسعار البيع عند 148,750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,750 دينارًا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار تراجعًا مماثلًا، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,400 دينار لكل 100 دولار.