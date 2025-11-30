تراجع طفيف بسعر الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد مسجلة 142200 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس السبت 142250 ديناراً.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفضت أيضاً، إذ سجل سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الصرف، حيث بلغ سعر البيع 141600 دينار لكل 100 دولار، مقابل سعر شراء بلغ 141350 ديناراً.