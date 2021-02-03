تراجع صادرات أوبك في يناير.. والعراق بنسبة 1٪ فقط

شفق نيوز/ تراجعت شحنات النفط من منتجي أوبك في الخليج العربي الشهر الماضي، حتى مع تخفيف قيود الإنتاج وزيادة أحجام الإنتاج، فيما كان العراق الاقل تخفيضا من باقي المنتجين الذين خفضوا صادراتهم النفطية.

وانخفضت الشحنات المجمعة من الخام والمكثفات - وهو شكل خفيف من النفط المستخرج من حقول الغاز - من المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والامارات بنحو 430 ألف برميل يوميًا في كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الاول.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبرج أن الإمارات كانت الوحيدة من بين المجموعة التي عززت الشحنات الشهر الماضي.

وشحنت دول الخليج العربي الأربع ما مجموعه 13.59 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات الشهر الماضي.

وجاء أكبر انخفاض من المملكة العربية السعودية، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 688 ألف برميل يوميًا ، أو 10٪ ، إلى أدنى مستوى لها منذ اب، وتظهر البيانات أن الكويت خفضت صادراتها بنسبة 9٪ في كانون الثاني، قد يكون الانخفاض مرتبطًا بتشغيل مصفاة الزور الجديدة في البلاد ، والتي تسلمت أول دفعة من النفط الخام في كانون الاول.

كما تراجعت صادرات العراق من النفط الخام بنسبة متواضعة تبلغ 1٪ ، أو 24000 برميل يوميًا ، وهو ما يقل كثيرًا عن الانخفاض الذي كان سيحتاجه البلد لتحقيق هدفه بخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له في ست سنوات والتعويض عن خرقه في حصة الأوبك.

في المقابل ، ارتفعت التدفقات من الإمارات بمقدار 440 ألف برميل يوميًا ، أو 20٪ ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وانخفضت الشحنات من دول الخليج الأربع إلى الصين، بناءً على إشارات الوجهة الأولية من الناقلات ، بمقدار 350 ألف برميل يوميًا ، أو 9٪ ، عاكسةً نصف الزيادة المسجلة في كانون الاول تقريبًا. كانت الكويت الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة في الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، على الرغم من أن التدفقات من البلدان الأخرى قد يتم تعديلها أعلى مع توفر المزيد من معلومات وجهة السفن.

وشحنت السعودية والإمارات والعراق كميات أقل إلى الصين في يناير كانون الثاني.

كانت الهند الوجهة الآسيوية الرئيسية الوحيدة لخام أوبك من الخليج العربي التي شهدت زيادة شهرية في التدفقات في كانون الثاني. قفزت الشحنات إلى أقرب عميل رئيسي في المنطقة بمقدار 290 ألف برميل يوميًا ، أو 12٪ ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ اذار وكانت أعلى من متوسطها في 2019 للمرة الأولى منذ أبريل ، حيث بدأ الوباء في تقليص واردات البلاد.

انخفضت تدفقات النفط الخام والمكثفات إلى كوريا الجنوبية في كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات على الأقل. يواجه مصدرو الخليج العربي منافسة متزايدة من شركات الشحن الأمريكية التي أرسلت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط الخام إلى موانئ كوريا الجنوبية الشهر الماضي ، ارتفاعا من 5 ملايين برميل في كانون الاول، لكن العراق رفع شحناته بنسبة 25٪ إلى 156000 برميل يوميًا الى كوريا الجنوبية.