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تراجع صادرات نفط العراق لأمريكا إلى النصف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-26T06:25:34+0000
تراجع صادرات نفط العراق لأمريكا إلى النصف

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى 155 الف برميل خلال الاسبوع الماضي. 

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6 ملايين و79 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار187 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.892 ملايين برميل".

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 305 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,435 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 878 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 555 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 349 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا  بلغت بمعدل 340 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 183 الف برميل يوميا، تليها روسيا بمعدل 159 الف برميل يوميا ، تليها الاكوادور بمعدل 29 الف برميل يوميا .

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