تراجع صادرات نفط العراق إلى أميركا خلال أسبوع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً في معدل صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت معدل مليون برميل يومياً منخفضة بمقدار 947 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل نحو 3.7 ملايين برميل يوميا".

و أضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 109 آلاف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 11 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 120 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.519 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 515 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمتوسط 499 الف برميل، ومن المكسيك بمعدل 248 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 240 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا و بمعدل بلغ 138 الفاً، ومن نيجيريا معدل 136 ألفاً، فيما لم تستورد أي كمية من ليبيا أو الاكوادور".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاكها اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.