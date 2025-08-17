تراجع صادرات نفط العراق إلى أمريكا بأكثر من 130 ألف برميل يوميا

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً بأكثر من 130 ألف برميل يوميا صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.911 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 322 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.589 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 142 ألف برميل منخفضة بمقدار 137 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 279 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.045 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 398 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 344 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 343 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 273 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 213 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا معدل 80 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 65 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا".