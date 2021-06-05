تراجع صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إلى 163 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و130 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 339 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و469 الف برميل".

وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 163 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 184 ألف برميل يوميا".

كما أشار إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,147 ملاييين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 702 والفي برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 283 ألف برميل يوميا، والاكوادور بمعدل 226 ألف برميل يوميا".

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من السعودية بلغت بمعدل 188 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 185 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 169 ألف برميل يوميا، وتليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل67 الف برميل يوميا".