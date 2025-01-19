تراجع صادرات نفط العراق الى امريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 5.964 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 322 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.016 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 152 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 28 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 180 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.985 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمتوسط 362 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 333 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمتوسط 262 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بمعدل 240 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل كانت بمعدل 129 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 103 آلاف برميل يومياً ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا" .