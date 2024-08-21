تراجع صادرات الهند الى العراق خلال النصف الاول من 2024

شفق نيوز/ تراجعت قيمة الصادرات الهندية الى العراق خلال النصف الأول من 2024 ، بنسبة 16% مقارنة مع النصف الأول من 2023، وفقا لتقرير نشرته، اليوم الأربعاء، مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن قيمة الصادرات الهندية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 803 ملايين دولار أمريكي بعد أن كانت في العام الماضي 959 مليون دولار أمريكي.

ووفقا للتقرير، فقد جاء الانخفاض نتيجة تراجع في صادرات الهند من الوقود حيث هبطت بنسبة 54% لتنخفض من 337 مليون دولار في النصف الأول من 2023 لتصل الى 156 مليون دولار في النصف الأول من 2024.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الهند الى العراق من الحبوب ارتفعت لتبلغ 213 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة مع 191 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2023 .

وبحسب المؤسسة، فقد ارتفعت صادرات الهند من الادوية بنسبة 82% ، بالاضافة الى ارتفاع الألمنيوم بنسبة 151% ، وارتفاع صادرات المواد الكيميائية بنسبة 101%، وانخفضت قيمة صادرات سلع اللحوم والأجهزة الميكانيكية والحديد والسلع الاخرى.

وتقدر صادرات الهند الى العراق سنويا بحدود ملياري دولار سنويا ومن المتوقع ان تنخفض مع انخفاض قيمة الوقود المستورد من الهند نتيجة بدء مصفاة كربلاء بالإنتاج والاستعاضة عن الوقود الهندي بالوقود المستخرج محليا.