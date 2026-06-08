تراجع صادرات النفط العراقي لأميركا خلال 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي خلال عام 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

وبحسب البيانات الأميركية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي خلال عام 2025 نحو 15.1 مليون برميل، مقارنة مع 19.2 مليون برميل في عام 2024، ما يعكس استمرار انخفاض الإمدادات العراقية إلى السوق الأميركية.

وتشير البيانات إلى أن أغلب الصادرات النفطية العراقية المتجهة إلى الولايات المتحدة تركزت عبر منطقة التكرير في ساحل الخليج الأميركي، فيما سجلت مناطق الساحل الشرقي والغرب الأوسط والساحل الغربي مستويات استيراد محدودة أو شبه معدومة خلال بعض الفترات.

ويُظهر المسار التاريخي للبيانات أن واردات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً حاداً مقارنة بسنوات سابقة، إذ تجاوزت في بعض الأعوام حاجز 100 مليون برميل سنوياً، ولا سيما بين عامي 2014 و2016، قبل أن تدخل منحنى هبوط تدريجي خلال السنوات اللاحقة.

ويعزو مختصون هذا التراجع إلى تغير أنماط التكرير الأميركية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وتبدل احتياجات المصافي الأميركية من أنواع الخام.