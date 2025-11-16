تراجع صادرات النفط العراقي الى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من سبع دول رئيسية بلغت معدل 4.670 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 219 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.889 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 149 ألف برميل، منخفضة بمقدار 46 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 195 ألف برميل يوميا ".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.557 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية معدل 349 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 321 ألف برميل، ومن نيجيريا بمعدل 136 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 98 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بلغت معدل 60 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ليبيا أو البرازيل أو كولومبيا خلال الأسبوع الماضي".

وتستورد الولايات المتحدة معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويبلغ استهلاك أميركا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك لهذه المادة في العالم.