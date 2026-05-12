تراجع صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة إلى النصف خلال شهر

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، انخفاض صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة إلى نحو النصف خلال شهر واحد.

وذكرت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق صدّر خلال شهر آذار الماضي نحو 3.210 ملايين برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ6.448 ملايين برميل خلال الشهر الذي سبقه.

وأضافت أن معدل الصادرات العراقية بلغ 109 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان، ثم انخفض إلى 48 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، قبل أن يرتفع إلى 195 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، ليعاود التراجع إلى 76 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع.

وأوضحت أن العراق حلّ في المرتبة السادسة بين أكبر الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعد كندا والسعودية والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا.

وبيّنت أن العراق جاء بالمرتبة الثانية عربياً في صادرات النفط إلى الولايات المتحدة بعد السعودية التي بلغت صادراتها 9.540 ملايين برميل، فيما لم تستورد الولايات المتحدة أي كميات من النفط الخام الليبي خلال الفترة ذاتها.