تراجع صادرات العراق النفطية لأميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الاربعاء، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.414 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 261 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.675 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 181 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 125 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 306 آلاف برميل.

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.975 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية 310 آلاف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 254 الف برميل، و من ليبيا بمعدل 175 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 171 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل بلغ 137 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 122 ألف برميل يوميا ومن البرازيل بمعدل 50 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 37 ألف برميل".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر. ويبلغ استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.