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تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى النصف في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-10T05:58:07+0000
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى النصف في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا الى النصف خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.782 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 661 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.121 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 222 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا الى النصف عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 401 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.538 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 965 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 423 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 261 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 227 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 144 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 2 الفي برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من ترينداد توباغو او  روسيا".

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