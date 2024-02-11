تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى الصفر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، ان العراق لم يُصدِّر أيًّ كمية من النفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغت 5.459 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 519 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.940 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع الماضي بعد أن استوردت كمية 205 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الذي سبقه ".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.539 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 661 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 415 الف برميل يومياً، ومن ثم السعوديه بمعدل 353 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من البرازيل كانت بمعدل 338 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 81 ألف برميل يوميا ، ومن الإكوادور بمعدل 72 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد ايضا اي كمية من ليبيا و روسيا.