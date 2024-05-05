تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغ 5.565 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار 17 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.548 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 307 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 308 آلاف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.847 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 459 ألف برميل يومياً، ثم السعودية بمتوسط 402 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمعدل 363 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من ليبيا كانت بمعدل 98 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 89 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا والبرازيل والإكوادور".