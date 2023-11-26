تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.842 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 473 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.369 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 36 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 247 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 283 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,846 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 971 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من برازيل بمعدل 257 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 224 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بمعدل 217 الف برميل يوميا ، ومن الاكوادور بمعدل 126 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 86 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 79 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا .