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تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-31T10:02:52+0000
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن تراجع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بمقدار 335 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت خمسة ملايين و197 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار 934 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ ستة ملايين و131 الف برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 145 ألف برميل يوميا، منخفضا بمقدار 335 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 480 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ ثلاثة ملايين و476 الف برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 621 الف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 449 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 363 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 168 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 144 الف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت بمعدل 139 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 55 الف برميل يوميا".

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