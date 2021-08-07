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تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-07T05:47:21+0000
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم السبت، عن تراجع صادرات العراقية النفطية لأمريكا بمقدار 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.588 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار391 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.197 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 82 ألف برميل يوميا، منخفضا بمقدار 63 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 145 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,228 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 634 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 627 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 351 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت معدل 267 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 212 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت بمعدل 141الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت بمعدل 46 الف برميل يوميا".

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