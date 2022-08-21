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تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T05:41:22+0000
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتبلغ متوسط 163 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.304 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 188 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.492 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 163 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 181 الف برميل يوميا ".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.455 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 661 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من نيجيريا بمعدل 253 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 244 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 214 الف برميل يومياً، ومن ترينداد توباغو بمعدل 150 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 128 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 36 الف برميل، فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".

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