تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية انخفضت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 242 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.881 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 238 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.643 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 242 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 84 الف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 326 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.588 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 832 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 420 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 365 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 264 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 127 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 43 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".