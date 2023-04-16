تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل الى 241 الف برميل كمعدل يومي خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.377 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 988 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.365 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 241 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 104 آلاف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 345 الف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.590 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 450 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 376 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 242 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 236 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 159 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 54 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 24 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".