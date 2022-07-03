سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-03T05:39:43+0000
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية تراجعت إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل الى متوسط 76 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.162 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 146 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 76 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 100 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.887 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 743 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 701 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 209 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 201 الف برميل يوميا، ، ومن ترينداد توباغو بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 59 الف برميل يوميا فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".

related

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-07 05:47:21
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

Date: 2021-10-02 05:48:59
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

Date: 2022-01-15 05:54:30
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

Date: 2021-04-17 05:42:39
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

Date: 2022-05-29 05:42:37
قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-22 05:33:11
بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

تراجع كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-04-24 05:59:39
تراجع كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا

صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع

Date: 2022-02-05 05:48:31
صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع