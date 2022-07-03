تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية تراجعت إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل الى متوسط 76 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.162 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 146 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 76 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 100 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.887 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 743 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 701 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 209 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 201 الف برميل يوميا، ، ومن ترينداد توباغو بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 59 الف برميل يوميا فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".