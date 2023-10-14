تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.299 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 321 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 4.978 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 247 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 59 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 306 آلاف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,544 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 656 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من برازيل بمعدل 362 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 289 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ليبيا كانت بمعدل 88 الف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 67 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 46 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا ومن الأكوادور".