تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض في صادرات العراق للولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.491 مليون برميل يومياً منخفظه بمقدار 309 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.800 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 214 الف برميل يوميا منخفضةً بمقدار 21 الف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 235 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.519 مليون برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 578 الف برميل يوميا، ثم البرازيل بمتوسط 409 آلاف برميل ومن المكسيك بمعدل 387 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا والعراق معدل 214 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 107 آلاف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 59 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 4 ألف برميل يوميا".