تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل معدل 174 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.793 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 930 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.863 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 174 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 73 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 247 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.592 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 676 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 415 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 339 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 329 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 144 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 101 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 23 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".