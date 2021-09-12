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تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-12T05:55:10+0000
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 68 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.985 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار438 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.423 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 106 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا بمعدل 68 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 174 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,580 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 372 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 296 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 225 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا وكولومبيا لكل منهما بلغت معدل 145 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 116 الف برميل يوميا ".

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