تراجع صادرات العراق النفطية إلى الهند لأدنى مستوى منذ عامين

شفق نيوز / أظهرت بيانات أولية تتعلق بوصول ناقلات النفط، يوم الخميس، أن واردات الهند من النفط العراقي سجلت أدنى مستوى في 20 شهرا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ واصلت شركات تكرير النفط شراء الخام الروسي ذي السعر المخفض وعززت مشترياتها من خامات غرب أفريقيا.

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت البيانات أن "الهند، ثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط في العالم، اشترت 907500 برميل نفط يومياً في تشرين الأول/أكتوبر من أكبر مورديها العراق، بانخفاض 9.6 بالمئة عن العام السابق، في أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021.

كما أظهرت البيانات أن "واردات الهند من روسيا، المورد الثاني لنيودلهي، تباطأت أيضاً خلال هذه الفترة، حيث خفضت شركة نايارا إنرجي، المملوكة جزئيا لشركة النفط الروسية الكبرى روسنفت، المشتريات قبل صيانة في مصفاتها اعتبارا من هذا الشهر".