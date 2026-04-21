تراجع صادرات العراق النفطية إلى الهند بسبب اضطراب الإمدادات عبر هرمز

شفق نيوز- بغداد

سجلت صادرات العراق النفطية إلى الهند تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس/آذار، في ظل اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة التوترات في المنطقة وإغلاق ممرات الشحن عبر مضيق هرمز.

وأفادت رويترز، نقلاً عن بيانات الشحن أن الإمدادات من العراق، إلى جانب الإمارات، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما انعكس على تراجع حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند إلى مستويات قياسية منخفضة بلغت نحو 26%.

في المقابل، اتجهت المصافي الهندية لتعويض النقص عبر زيادة الاعتماد على النفط الروسي، الذي استحوذ على نحو نصف واردات الهند خلال الشهر ذاته، مسجلاً مستويات قياسية.

كما تراجع ترتيب العراق بين موردي النفط للهند، بعدما كان من أبرز المزودين، ليأتي خلف دول مثل السعودية وأنغولا، وسط تحولات واضحة في خريطة الإمدادات العالمية.

ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة قد يطيل أمد تراجع الصادرات العراقية إلى السوق الهندية، ما لم تُستأنف حركة الشحن بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.