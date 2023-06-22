تراجع صادرات العراق النفطية للهند خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات الناقلات من مصادر التجارة والصناعة الهندية، يوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً بعد روسيا في إيرادات النفط الهندية في أيار/مايو الماضي.

ووفقا لهذه البيانات، فقد شكل النفط الروسي حوالي 40٪ من الواردات الخام في الهند شهر أيار، فيما خفضت الواردات من العراق إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومن المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

واستوردت الهند 801400 برميل يوميًا من النفط العراقي في مايو/أيار، بانخفاض حوالي 13.7٪ من أبريل/نيسان التي كانت بنحو 840000 ألف برميل يوميًا.

كما أن العرض من السعودية هو الآخر انخفض بنسبة 15٪ إلى 616100 برميل في اليوم، وفقًا لما يدل على البيانات.

ومن المتوقع أن تظل واردات الهند من روسيا مرتفعة، حيث ما يزال سعرها المرجل أرخص بكثير من خام الشرق الأوسط.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كان سعر الطن من النفط من روسيا حوالي 500 دولار، أي ما يعادل 68.21 دولارًا/برميلًا، في حين أن سعر البرميل الطن من النفط العراقي تكلف 570 دولارًا اي يعادل 77.76 دولاراً للبرميل الواحد، ومن المملكة العربية السعودية 637.40 دولاراً اي يعادل 87 دولاراً للبرميل الواحد، وفقًا للبيانات الحكومية الهندية.

وبسبب ارتفاع عمليات الشراء من النفط الروسي المخفض، انخفضت حصة الواردات من الشرق الأوسط "المصدر التقليدي للهند" إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 39٪ في مايو/أيار بينما كان في في أبريل/نيسان 44٪.

وتضمنت البيانات، تراجع حصة أوبك من واردات النفط في الهند خلال مايو/أيار، إلى أدنى مستوى قياسي بنسبة 42.6٪ وبلغ متوسطها 44.3٪ في الشهرين الأولين من السنة المالية.

وتشتري الهند، ثالث أكبر مستهلك في العالم ومستهلك للنفط، أكثر من 80٪ من النفط من الأسواق الخارجية.