تراجع صادرات العراق النفطية بنحو 3 ملايين برميل يومياً بسبب اضطرابات هرمز

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر في شركات تجارة النفط، يوم السبت، بأن صادرات العراق النفطية تراجعت حالياً بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بمنطقة الخليج بعد الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

وذكرت المصادر أن العراق لجأ، إلى جانب الكويت والإمارات، إلى استخدام ترتيبات شحن بديلة للمحافظة على تدفق جزء من صادراته النفطية، إلا أن الكميات المصدرة ما زالت أقل من مستوياتها المعتادة.

وأضافت أن الخسائر الفعلية في إمدادات النفط الخليجية تبدو أقل بكثير من التقديرات الأولية التي أشارت إلى فقدان ما بين 12 و15 مليون برميل يومياً، إذ ترجح التقديرات الحالية انخفاض الإمدادات بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً فقط.

وأشارت رويترز إلى أن استمرار تراجع الصادرات من الدول المنتجة، ومنها العراق، أسهم في استنزاف المخزونات النفطية العالمية، ما يرفع مخاطر عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في حال استمرار الاضطرابات الحالية لفترة أطول.