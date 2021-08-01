تراجع صادرات العراق النفطية الى كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أظهرت بيانات كورية جنوبية عن تراجع صادرات العراق النفطية إليها بنسبة بلغت أكثر من 19% خلال شهر.

وأظهرت البيانات في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق صدر خلال حزيران الماضي الى كوريا الجنوبية 3.872 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض بلغ 19.6% عن شهر ايار الماضي الذي بلغ 4.818 مليون برميل".

واضافت ان "الصادرات النفطية في شهر حزيران تراجعت أيضا عن شهر حزيران من العام الماضي 2020 بنسبة 4.7% التي بلغت الصادرات فيها 4.065 مليون برميل".

واشارت الى ان "مركز العراق في صادراته النفطية الى كوريا الجنوبية تراجع الى المركز السابع في شهر حزيران من عام 2021 بعد أن كان في المركز الخامس في أيار من عام 2021 بعد كل من السعودية والولايات المتحدة والكويت والإمارات".