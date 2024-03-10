تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.783 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 534 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.249 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 176 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 64 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 240 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.632 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 640 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 366 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا كانت بمعدل 351 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 222 ألف برميل يوميا ، ومن الاكوادور بمعدل 218 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 178 ألف برميل يوميا ".

فيما لم تستورد الولايات المتحدة الامريكية اي كمية من ليبيا وروسيا.