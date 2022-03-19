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تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-19T05:25:59+0000
تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 161 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5533 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 45 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5578 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 161 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 188 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.398 ملايين برميل يوميا،  تلتها المكسيك بمعدل 645 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 562 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 279 الف برميل يوميا، ومن ثم الاكوادور بمعدل 205 الف برميل يوميا".

ووفقاَ للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من  البرازيل بلغت بمعدل 191 الف برميل يوميا، ومن روسيا بمعدل 38 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من نيجيريا ".

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