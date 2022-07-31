تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.349 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 373 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.722 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 165 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 454 الف برميل يوميا".

كما أشار التقرير إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.308 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 639 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 516 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 278 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا والأكوادور بلغت بمعدل 150 الف برميل يومياً لكل واحد منهما، ومن نيجيريا بمعدل 143 الف برميل يوميا، ، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".