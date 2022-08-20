تراجع صادرات العراق النفطية الى الهند في تموز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات تم الحصول عليها من مصادر تجارية وصناعية عن تراجع صادرات العراق النفطية الى الهند بنسبة أكثر من 9% في شهر تموز الماضي.

ووفقاً للبيانات، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "الهند بشكل عام (ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم) شحنت نفطًا أقل بنسبة 3.2٪ في تموز عند 4.63 ملايين برميل يوميًا من حزيران حيث خططت بعض المصافي للتحول في الصيانة اعتبارًا من اب الجاري".

وأظهرت البيانات أن "حصة نفط الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند تراجعت بشكل طفيف في تموز، حيث خفضت الدولة مشترياتها من العراق بنسبة 9.3٪ من حزيران إلى أقل من مليون برميل في اليوم للمرة الأولى في 10 أشهر إلا أنها ظلت بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط الى الهند".

في حين ارتفعت واردات الهند النفطية من السعودية بنسبة 25.6 بالمائة إلى 824.700 برميل يوميا في تموز وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن خفض المنتج سعر البيع الرسمي في حزيران وتموز مقارنة بشهر آيار، الا انها ظلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين موردي الهند بعد كل من العراق وروسيا.

وشحنت الهند 877.400 الف برميل يوميا من النفط من روسيا في تموز، بانخفاض حوالي 7.3٪ عن حزيران، مع استمرار موسكو كأكبر مورد للنفط بعد العراق.