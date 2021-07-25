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تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة 40%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-25T09:07:59+0000
تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة 40%

شفق نيوز/ أظهرت ادارة الجمارك الصينية عن تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة بلغت أكثر من 40% خلال عام كامل.

وقالت الادارة في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق صدر خلال حزيران الماضي 3.550 مليون طن متري من النفط الخام بما يعادل 24.850 مليون برميل شهريا ويعادل 828.333 الف برميل يوميا بانخفاض بلغ 40.9% عن شهر حزيران من العام السابق 2020 الذي بلغ 6.01 مليون طن متري وبما يعادل 42.070 مليون برميل شهريا أو ما يعادل 1.262.100 مليون برميل يوميا".

وأضافت الجمارك الصينية؛ أن "الصادرات النفطية في شهر حزيران تراجعت أيضا عن شهر أيار من العام الحالي 2021 بنسبة 20.8% حيث بلغت هذه الصادرات في شهر ايار 4.490 مليون طن متري او ما يعادل 31.430 مليون برميل شهريا ويعادل 942.900 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان "مركز العراق في صادراته النفطية الى الصين تراجع الى المركز الخامس في شهر حزيران من عام 2021 بعد كل من السعودية وروسيا وعمان وانغولا بعد أن كان في المركز الثالث في أيار من عام 2021 بعد كل من السعودية وروسيا وبالمركز الثالث ايضا في شهر حزيران من عام 2020".

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