تراجع صادرات السجاد التركي مطلع 2026 والأسواق العراقية بين المتضررة

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصدّري السجاد في تركيا، يوم الأربعاء، أن صادرات السجاد التركية سجلت تراجعاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وسط تحديات لوجستية واضطرابات إقليمية أثّرت في عدد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط، من بينها العراق.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغت صادرات السجاد التركية 871.7 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2026، بانخفاض نسبته 2.1% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس قطاع السجاد في جمعية المصدّرين الأتراك، ألكسندر كابلان، إن "الحروب والتوترات الإقليمية أثّرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد"، مشيراً إلى أن "أسواق الشرق الأوسط تُعد من أهم وجهات السجاد التركي".

وأضاف كابلان، أن "العراق، إلى جانب السعودية وقطر والبحرين، من الأسواق التي تأثرت بالظروف الإقليمية الأخيرة، ما انعكس على حركة الصادرات والطلب التجاري".

ورغم التراجع المسجل في بداية العام، تستهدف صناعة السجاد التركية رفع صادراتها إلى 3.5 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار حققتها خلال العام الماضي.