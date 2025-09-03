تراجع صادرات الذهب الإماراتية إلى العراق بنسبة 53%

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تراجع قيمة صادراتها من الذهب إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 53%، حيث انخفضت من 4.6 مليار دولار في الربع الأول من 2024 إلى 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بحسب الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي.

وبالمقابل، سجلت صادرات الإمارات من الأجهزة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 24% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 27% لتبلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

كما شهدت صادرات الأجهزة الميكانيكية والكهربائية زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 591 مليون دولار.

ووفق العبيدي، تشكل فئات السلع الأربع المذكورة نحو 81% من إجمالي صادرات الإمارات إلى العراق، والتي بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة مع 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.