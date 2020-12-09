تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الاربعاء 9 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 126400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 126400 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 127100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 126000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار اانخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 126300 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 126000 لكل مائة دولار امريكي.