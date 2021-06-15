تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149550 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاثنين 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 149500 دينار لكل 100 دولار.