تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأحد 141,950 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، حيث بلغ سعر البيع 141,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,400 دينار مقابل 100 دولار.