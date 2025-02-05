تراجع أسعار خام البصرة وسط انخفاض عالمي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الاربعاء، باكثر من 2% مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.95 دولار، بما يعادل 2.62% ليصل الى 72.38 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 1.95 دولار ايضا بما يعادل 2.51 % ليصل الى 75.63 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية مع تجاهل المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية الصينية على واردات الطاقة الأمريكية.

وسجل خام برنت اليوم 75.87 دولارا بانخفاض بلغ 33 سنتا وسجل خام تكساس الأمريكي 72.50 دولارا بانخفاض بلغ 20 سنتا.