تراجع أسعار خام البصرة لأكثر من 6 دولارات

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة إلى 6.16 دولارات خلال شهر كانون الأول الجاري، وفقا لمنظمة "أوبك".

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر كانون الأول 77.64 دولارا بانخفاض بلغ 6.16 دولارات مقارنة 83.80 دولارا لشهر تشرين الثاني".

وأضافت أن "أسعار خام البصرة المتوسط انخفضت من شهر تشرين الثاني ولغاية شهر كانون الاول مقدار 6.16 دولارات وبنسبة 7.4%".

كما أشارت المنظمة إلى أن "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الماضي 2023 بمعدل سعري بلغ 80.68 دولارا، بينما سجل في عام 2022 بمعدل سعري بلغ 97.33 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.