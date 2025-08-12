تراجع أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 87 سنتا بما يعادل 1.33%‎‎ ليصل إلى 64.73 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 87 سنتا بما يعادل 1.26% ‎ليصل 67.98 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط مع تمديد الولايات المتحدة والصين تعليق زيادة الرسوم الجمركية، مما هدأ المخاوف من أن تصعيد الحرب التجارية بينهما قد يعطل اقتصادهما ويقلص الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وبلغ سعر خام برنت 66.89 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 64.18 دولاراً.